الرئيس الروسي: الاحتجاجات مؤشر على أزمات عميقة في امريكا

2020/06/14 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في امريكا مؤشر على أزمات عميقة في البلاد، وذلك في أول تعليق له على الوضع.وقال بوتين عندما طلب منه التعليق على الأحداث في الولايات المتحدة خلال مقابلة مع قناة «روسيا-1» إن «ما حصل مؤشر على وجود أزمات داخلية عميقة».وربط الاضطرابات […]

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