شركة لتكنلوجيا المعلومات ترد على بيان اتهمها بالتعامل مع سعات 'مهربة'.. (وثيقة)

2020/06/14 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت "شركة ارض السواد لتكنلوجيا المعلومات المحدودة"، الاحد، على بيان اتهمها بالتعامل مع سعات انترنت "مهربة"، مؤكدة انها لا تتعامل مع هكذا نوع من السعات، وانما مع مصادر سليمة.

وفي ادناه وثيقة تتضمن نص الرد:

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