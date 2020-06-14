رئيس أكبر مدينة برازيلية يعاني كورونا والسرطان

2020/06/14 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن برونو كوفاس رئيس بلدية ساو باولو، الذي يعاني مرض السرطان منذ العام الماضي، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.وكتب كوفاس على “إنستغرام”، أن الاختبار الطبي الذي أجراه أظهر إصابته بالفيروس، وقال: “أنا بخير.لا توجد أعراض”.وفي مقطع فيديو نشر على المنصة ذاتها، كشف المسؤول المحلي، رئيس أكبر مدينة في البرازيل، أنه […]

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