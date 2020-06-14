2020/06/14 | 16:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد حدد سعر التخلي عن خدمات المغربي أشرف حكيمي، ظهير الميرنجي المعار إلى بوروسيا دورتموند.وتنتهي إعارة حكيمي إلى دورتموند بنهاية الموسم الحالي، ولم يؤكد ريال مدريد حتى الآن إصراره على عودة اللاعب إلى “سانتياجو برنابيو” خلال الموسم المقبل.ووفقًا لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يحدد السعر النهائي لحكيمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يحدد السعر النهائي لحكيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).