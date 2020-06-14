وفاة السياسي العراقي توفيق الياسري بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/06/14 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توفي السياسي العراقيتوفيق الياسري،اليوم الاحد، في مستشفى الديوانية بسبب فيروس كورونا.وكان الياسري ادخل المستشفى قبل ايام بعد تاكيد اصابته بالفيروس المستجد.والياسري ،عسكري وسياسي عراقي، كان برتبة عميد في أحداث عام 1991 في العراق، وقاد المعارضين لنظام صدام حسين في مدينة الديوانية، ثم هرب إلى المملكة العربية السعودية التي مكث فيها سنوات عدة في مخيم رفحاء ومنها إلى لندن التي نشط فيها بين صفوف المعارضة ضمن قيادة حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي لكنه انفصل عنها فيما بعد ثم عاد إلى بغداد بعد احتلال العراق عام 2003 وشكل تنظيما سياسيا اطلق عليه "الائتلاف الوطني العراقي الديمقراطي" وعمل مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد سقوط النظام.

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