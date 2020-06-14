البرلمان يستضيف الوفد المفاوض لأمريكا للوقوف على

2020/06/14 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرحت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بتقديمها طلبا رسميا لاستضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكشف ما وصفته بـ"الغموض" في الحوار الاستراتيجي

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك غموضا في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ان البيان الرسمي المشترك، كان بشكل مقتضب ولم يذكر تفاصيل كل ما جرى اثناء الحوار والتفاوض".

وأضاف ان "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اتفقت على تقديم طلب بكتاب رسمي الى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن استضافة الوفد العراقي المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، في البرلمان العراقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة كل تفاصيل ما جرى بين الجانب العراقي والامريكي، ولمعرفة عدم تقديم طلب صريح لواشنطن بسحب قواتها وفق قرار البرلمان العراقي".

وأعلنت الحكومتان الأمريكية والعراقية، في بيان مشترك أن الولايات المتحدة ”ستواصل تقليص“ وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة.

وقالت حكومتا البلدين في بيان مشترك عقب انطلاق ”حوارهما الإستراتيجي“، إنه ”في ضوء التقدم الكبير المحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض عديد قواتها في العراق“.

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