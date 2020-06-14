عودة الكالتشيو.. رونالدو في رحلة شاقة لحصد لقبه المفضل

2020/06/14 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعود عجلة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم للدوران مجددًا، بعد توقف دام حوالي 3 شهور، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم.

وتقرر أن تستأنف مباريات الكالتشيو بداية من 20 يونيو/حزيران الجاري، فيما سيخوض يوفنتوس أول مباراة له بالدوري يوم 22 من الشهر نفسه أمام بولونيا، بملعب ريناتو دال آرا، بالجولة الـ27 من المسابقة.

وسيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري، في مهمة صعبة جدًا لتحقيق لقب هداف الدوري الإيطالي، لأول مرة مع يوفنتوس.

صعوبة البدايات

وجد رونالدو صعوبة كبيرة في حصد لقب هداف الكالتشيو، في أول موسم له بعد انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018، حيث احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين بالموسم الماضي (2018/2019)، بعدما سجل 21 هدفًا في 31 مباراة لعبها.

وخسر رونالدو لقب الهداف في الموسم الماضي، لصالح فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، الذي سجل 26 هدفًا، بينما جاء دوفان زاباتا مهاجم أتالانتا بالمركز الثاني برصيد 23 هدفًا، ثم كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان بـ22 هدفًا.

صراع شرس

ولم يختلف الحال كثيرًا في الموسم الحالي عن الماضي، حيث لا يزال كريستيانو في صراع قوي مع نجوم الكالتشيو.

ويحتل شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، صدارة ترتيب الهدافين بالوقت الحالي برصيد 27 هدفًا، بينما يأتي رونالدو بالمركز الثاني برصيد 21 هدفًا، ثم روميلو لوكاكو نجم الإنتر بـ17 هدفًا.

ورغم أن إيموبيلي يسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب هداف الكالتشيو هذا الموسم، إلا أن رونالدو يقدم أداءً أفضل هذا الموسم، خاصة وأنه سجل 21 هدفًا حتى الآن وهو نفس رصيده في الموسم الماضي، لكن مع فارق أن الدون سجل أهدافه هذا الموسم خلال 22 مباراة فقط.

ومع تبقى 12 جولة على نهاية عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ستكون أمام رونالدو فرصة كبيرة لمحاولة التفوق على إيموبيلي وحصد لقب الهداف لأول مرة مع يوفنتوس.

لقب مفضل

اعتاد رونالدو في السنوات الأخيرة على حصد لقب الهداف سواء خلال فترة لعبه في مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي أو مع ريال مدريد في الليجا.

ففي الدوري الإنجليزي، نجح كريستيانو في التتويج بالحذاء الذهبي، بعدما سجل 31 هدفًا في 34 مباراة لعبها في موسم (2007/2008)، وقاد فريقه لحصد لقب الدوري في ذلك الموسم.

وفي الدوري الإسباني، تمكن الدون من حصد جائزة هداف الليجا في 3 مواسم، أولها في موسم (2010/2011)، بعدما سجل 41 هدفًا في 34 مباراة.

وفي موسم (2013/2014)، تمكن الدون من الفوز بالهداف بعد تسجيل 31 هدفًا في 30 مباراة، بينما سجل 48 هدفًا في 35 مباراة لعبها بالموسم التالي (2014/2015).

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