2020/06/14 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
طلبت السلطات الحكومية العراقية، من شركة ’’بريتش بتروليوم’’ خفض الإنتاج في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امتثالاً للاتفاق الاخير مع ’’اوبك+’’.. طلب حكومي بخفض الإنتاج في حفل الرميلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
طلبت السلطات الحكومية العراقية، من شركة ’’بريتش بتروليوم’’ خفض الإنتاج في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امتثالاً للاتفاق الاخير مع ’’اوبك+’’.. طلب حكومي بخفض الإنتاج في حفل الرميلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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