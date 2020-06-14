امتثالاً للاتفاق الاخير مع ’’اوبك+’’.. طلب حكومي بخفض الإنتاج في حفل الرميلة

2020/06/14 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طلبت السلطات الحكومية العراقية، من شركة ’’بريتش بتروليوم’’ خفض الإنتاج في...





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