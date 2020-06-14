ثلث الوفيات منهم.. كورونا يهدد

2020/06/14 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حذر مجموعة من الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كور...





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