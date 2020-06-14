2020/06/14 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح يؤكد أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يؤكد أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يؤكد أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).