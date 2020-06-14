فيفي عبده تشبه نفسها بمغنية أميركية وتنشر صورتين للمقارنة.. كيف تفاعل الجمهور؟

2020/06/14 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شبهت الفنانة فيفي عبده نفسها بالمغنية الأمريكية لانا دل راي، حيث شاركت الجمهور بصورة مجمعة للمقارنة بينهما، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.وظهرت فيفي عبده في الصورة وهي تشرب السجائر، وفي اليسار المغنية الأمريكية بنفس الوضع.ولاقت الفنانة فيفي عبده، ردود فعل ساخرة من متابعيها، على خلفية محاولتها إيجاد شبه […]

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