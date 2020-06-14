2020/06/14 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت الهئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، اتلاف ادوية بشرية ومستلزمات طبية مخالفة في جمرك طريبيل الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم إتلاف ارسالية ادوية بشرية ومستلزمات طبية مخالفة في مركز جمرك طريبيل الحدودي منتهية الصلاحية”، مبينة أن”عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة […]

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