خلية أزمة النجف: الحظر الجزئي للتجوال يبدأ من العاشرة مساءً وحتى السادسة فجراً

2020/06/14 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أوضحت خلية الأزمة في محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، أن الحظر الجزئي للتجوال يبدأ من العاشرة مساءً وحتى السادسة فجراً وقالت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “حظر التجوال الجزئي في المحافظة يبدأ من الساعة العاشرة مساء الى الساعة السادسة فجراً”.وأضافت الخلية: “يخول مدير الدائرة الحكومية في دوام الموظف ويكون الدوام […]

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