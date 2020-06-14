هل يمكن انقاص الوزن بالتنويم المغناطيسي؟

2020/06/14 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تمكنت ممرضة بريطانية من فقدان نصف وزنها، بعد أن خضعت لعدة حصص من التنويم المغناطيسي.ووفقا لموقع “هدلاين تودي” ظلت جورجي هيوز البالغة من العمر 25 عاما، تناضل للعثور على ملابس تناسب مقاسها، وذلك بسبب إفراطها الشديد في تناول الوجبات السريعة المفضلة لديها.وأضاف الموقع أن جورجي أكدت أنه بعد 18 جلسة فقدت […]

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