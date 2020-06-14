وفاة السياسي العراقي توفيق الياسري بفيروس كورونا المستجد

2020/06/14 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مراسل “العهد نيوز” ، اليوم الاحد، بوفاة السياسي العراقي توفيق الياسري جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال مراسلنا ان”الياسري توفي في المستشفى بمحافظة الديوانية، بعد ان كان في الحجر الصحي لايام بسبب اصابته بالفيروس”.ويعتبر الياسري من ابرز السياسيين الذين شكلوا اول جمعية وطنية للحكم بعد سقوط النظام السابق عام 2003.يذكر […]

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