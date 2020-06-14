أعراضه تشبه كورونا .. مرض جديد فى أمريكا بسبب حشرة القراد

2020/06/14 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذرت جهات طبية أميركية من ظهور مرض جديد تشبه أعراضه الإصابة بفيروس كورونا، لكن من يقف وراء هذا المرض حشرة القراد الآخذة في الانتشار في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة. ويحدث الداء الجديد، الذي يطلق عليه اسم "مرض التشققات"،بسبب البكتيريا التي تتسبب بها في المقام الأول لدغات حشرة القراد، ويمكن أن تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات.وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن اللدغات التي تحدثها حشرة القراد، تتسبب في أعراض تشبه تلك التي تظهر على مرضى فيروس كورونا، ويمكن أن تكون مميتة. وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى زيادة في عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات من حشرة القراد في ولاية نيويورك في الآونة الأخيرة، محذرة من عدم ارتياد الحدائق والغابات.

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