الولايات المتحدة.. أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/14 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الأحد، بتسجيل 25540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و767 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الامريكية.وقالت الجامعة، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2.074.526 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 115436 حالة وفاة.وسجلت العدید من الولایات الأمریكیة، ومنھا تكساس وفلوریدا وكالیفورنیا، […]

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