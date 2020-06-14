الصحة تسجل 1259 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 606 حالات

2020/06/14 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 606 في العراق .

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