العراق يعلن “حزمة إجراءات” في المعابر،، و”حوار مع أربيل” بشأن منافذ كردستان

2020/06/14 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أتفق وزير التخطيط خالد بتال مع مدير عام هيأة الكمارك في وزارة المالية ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، على آليات جديدة لإدارة المنافذ، من بينها إخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية.وقال بتال إثر اجتماع بمدير المنافذ عمر الوائلي ومدير الكمارك خالد صلاح الدين، في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان […]

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