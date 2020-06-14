الممثلة الأميركية اللبنانية سلمى حايك تنشر صورة مجندة “اختفت” بعد تقديمها ابلاغاً بتعرضها للتحرش من ضابط

2020/06/14 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت الممثلة سلمى حايك، ذات الأصول اللبنانية، على حسابها في إنستغرام صورة الجندية الأميركية فانيسا غيلين، التي اختفت من أمام قاعدة عسكرية بعدما اتهمت ضابطا بالتحرش بها.المجندة غيلين (20 عاما) أميركية من أصول لاتينية كانت قد شوهدت أخر مرة في أبريل في ساحة انتظار السيارات في قاعدة فورت هود، فيما عثر […]

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