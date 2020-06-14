الليغا الإسبانية تعتزم رفع دعوى جنائية ضد مقتحم ملعب برشلونة

2020/06/14 | 17:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قررت الهيئة المنظمة للدوري الإسباني لكرة القدم رفع دعوى جنائية ضد رجل اقتحم ملعب مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني.وكانت المباراة مقامة من دون جمهور، وهي أولى اللقاءات بعد توقف دام 3 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.ولكن الرجل اقتحم المباراة من أجل التقاط صورة “سيلفي” مع الأرجنتيني […]

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