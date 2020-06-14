بعد ارتفاع اصابات كورونا.. وزير صحة تشيلي يقدم استقالته

2020/06/14 | 17:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في وقت يتسارع به تفشي فيروس كورونا المستجد رغم إجراءات العزل المفروضة، تقدم وزير الصحة في تشيلي جايم ماناليش باستقاله، السبت.وقال الرئيس سباستيان بينيرا بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا: “أشكر جايم ماناليش لتفانيه”.واستقال الوزير السبت، بعد أن عرفت تشيلي الجمعة أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع […]

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