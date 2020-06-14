الغانمي يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بحريق نشب في مقر تابع للرد السريع

2020/06/14 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب اندلاع حريق في مقر الفوج الرابع التابع لفرقة الرد السريع.وذكرت مديرة الدفاع المدني في بيان، ان" اللجنة تشكلت برئاسة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وعضوية مديرية الدفاع المدني يرافقه معاونه لشؤون الأطفاء والسلامة العميد الكيمياوي حسن ابراهيم حسن للتحقيق في أسباب اندلاع حادث حريق في مقر الفوج الرابع اللواء الاول فرقة الرد السريع".واضافت" كما شارك أعضاء اللجنة المشكلة خبراء الادلة الجنائية لتحديد سبب اندلاع النيران من خلال تحديد بدا الحريق للوهلة الأولى وماهيته اذا كان تماس كهربائي ام غير ذلك مع تحديد سلوك الحريق وانتشاره ونوعية المواد والمحتويات المحترقة من خلال استخدام وسائل علمية حديثة وفق المعايير الدولية للكشف عن طبيعة الحريق وتحديد السبب و المقصر في ذلك".وتابعت" حيث تم زيارة موقع الحريق من قبل أعضاء اللجنة المشكلة بهدف الكشف الموقعي المباشر ورفع الدلائل والاستماع الى شهود العيان في موقع الحريق لإكمال التحقيقات وعمليات البحث قبل اصدار وتحديد سبب الحريق ،ومازالت التحقيقات مستمرة".

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