2020/06/14 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وزير النفط على أهمية تعظيم الانتاج الوطني من المشتقات النفطية وتحسين نوعيته وبما يلبي الحاجة المحلية .وقال وزير النفط أحسان عبد الجبار خلال زيارته شركة مصافي الوسط في الدورة أن الوزارة تعمل على تطوير المصافي العراقية بإضافة عدد من الوحدات الانتاجية ، منها وحدات للأزمرة والنيتروجين وتحسين البنزين وغيرها ، والتي تهدف الى زيادة الطاقات التكريرية للمصافي العراقية والارتقاء بنوعيتها .وأضاف عبد الجبار أن المسؤولين في الوزارة سوف يتابعون المشاريع النفطية ميدانياً ، بهدف التعجيل بتنفيذها من جهة ، وتذليل المعوقات والصعوبات من جهة أخرى ،منوها الى أن الوزارة تهدف الى وضع الاليات المناسبة والتسهيلات من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع ، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود من أجل أجتياز التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا .من جانبه كشف وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس عن خطط الوزارة بإضافة وحدات انتاجية جديدة لمصافي الجنوب والدورة والسماوة وكركوك والنجف وغيرها ، وأن الوزارة تولى أهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي لاهميته في توفير المنتجات النفطية .فيما أكد مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر ان أنتشار جائحة كورونا قد عرقل أنجاز وافتتاج عدد من الوحدات الانتاجية بسبب الحظر وتقيد السفر وتعذر وصول الخبراء الاجانب ، ونأمل وصولهم حال تخفيف أجراءات السفر ، وان الوحدات الانتاجية الجديدة سوف تزيد من الطاقة الانتاجية .هذا وقد رافق السيد الوزير في زيارته للشركة كل من مدراء دوائر الدراسات والفنية والاقتصادية ومدراء الدوائر الاقتصادية ، الفنية ، الدراسات والتخطيط ، ومدير المكتب ، والمتحدث بإسم الوزارة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط أيقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود من أولوياتنا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط أيقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود من أولوياتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).