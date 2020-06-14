ضبط وكرين لعصابات “داعش” في كركوك واعتقال إرهابي و ٣ متهمين بتجارة المخدرات ببغداد

2020/06/14 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاحد، عن ضبط وكرين لعناصر تنظيم “داعش” في كركوك، واعتقال “ارهابي” و وثلاثة متهمين بتجارة المخدرات ببغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، “خلال عملية أمنية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات مع قوة من الشرطة الاتحادية في كركوك نتج عنها ضبط وكرين تابعين لعصابات داعش الإرهابية وتدميرهما”.[…]

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