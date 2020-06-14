العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/14 | 18:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد انه تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( […]

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