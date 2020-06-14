بعد هجوم خانقين.. الاتحاد الوطني يدعو لاشراك البيشمركة في حماية المناطق الكردية بديالى

2020/06/14 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد (14 حزيران 2020)، لاشراك قوات البيشمركة في حماية المناطق الكردية في محافظة ديالى.

وقال الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مرة الاخرى وللاسف الشديد هاجم الارهابيون شعب كردستان، ونتيجة لعملية ارهابية شنها الارهابيون على قرية (دارا) في منطقة خانقين الليلة الماضية 13/14/حزيران2020،استشهد (7) من الاخوة الكاكائيين واصابة (6) اخرين بجروح".

واضاف البيان أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يدين بشدة هذا الهجوم الارهابي الشنيع و كافة الاعمال التخريبية التي تستهدف منذ مدة هذا الجزء من ارض كردستان وتؤدى الى تضييق الخناق على الجماهير الابية لهذه المنطقة ".

وتابع :"في الوقت الذي نعرب فيه عن استيائنا لتكرار هذه الهجمات الارهابيية والسياسية، نحمل مسؤولية التقصير في حماية ارواح واملاك المواطنين في هذه المناطق على عاتق اصحاب القرار والجهات المعنية التابعة للحكومة الاتحادية حيث لم يستطيعوا الى الان القيام بواجباتهم كما ينبغي ازاء ضمان الامن وحماية هذه المناطق" .

واردف البيان، أن "الطريق الانجع لفرض الامن ومواجهة الارهابيين يكمن في اشراك بيشمركة كردستان والاستفادة من دورها البطولي من اجل حماية السكان الاصليين لتلك المناطق واستقرارها" .

وبين أنه "بغية انهاء العمليات الارهابية وهذا الوضع المفروض اللامقبول،الذي جعل من استهداف استقرار المناطق الكردستانية قضية سياسية ويراهن على حياة وتعايش المواطنين فيها، نؤكد ضرورة الاسراع والبت في مسالة التنسيق بين الجيش العراقي وقوات بيشمركة كردستان لادارة الملف الامني لكافة هذه المناطق ، بعكس ذلك وفي حال تهميش القوة الفاعلة لاقليم كردستان في حماية اهالى تلك المناطق وتكرار اية عملية ارهابية ضد اهالي كردستان، نحمل الحكومة الاتحادية التقصير و المسؤولية الكاملة ولن نتغاظى عنه".

واشار إلى أنه "ازاء هذا الوضع الحساس الذي يتعلق به مصير شعبنا وضمان حياته وكرامته وحرية معتقداته ومستقبل كردستانية تلك المناطق ، فقد وصل اليوم وفد خاص من الاتحاد الوطني الكردستاني الى العاصمة بغداد وضمن احدى اجندات زيارته ايصال استياء الاتحاد الوطني واهالي هذه المناطق الى الجهات المعنية مع مقترحات لوضع حلول جادة لهذه المسألة ".

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