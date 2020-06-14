بيان من وزارة النفط يوضح سبب تأخر فتح عدد من الوحدات الانتاجية في مصافي الوسط

2020/06/14 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت وزارة النفط، اليوم الاحد، بيانا اوضحت فيه سبب تأخر فتح عدد من الوحدات الانتاجية في شر...





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