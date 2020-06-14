تعرف على أبرز الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية الكويتي في بغداد

2020/06/14 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، عن مضمون مباحثات وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، في بغداد....

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