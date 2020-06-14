رصد كوكب جديد يشبه الأرض على بعد 25 ألف سنة ضوئية

2020/06/14 | 18:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]رغم التطور الكبير الذي يشهده مجال رصد الكواكب الخارجية، ما زالت صعبة الاكتشاف، فهي لا تُصدر أي ضوء خاص بها، وانعكاسها الضوئي الضئيل لا يكفي لإصدار إشارات مميزة يمكن رصدها.

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