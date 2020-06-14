الصحة تسجل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و606 حالة شفاء

2020/06/14 | 18:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (٩٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٦٩٨٧٠)- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٢٥٩) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٦٣بغداد / الكرخ ٣٧٣مدينة الطب ٥١النجف الأشرف ٨١االسليمانية ٥١أربيل ٣٦دهوك ٩كربلاء ٣٨كركوك ٦٩ديالى ٣٢واسط ٣٩البصرة ٥١ميسان ٧٩بابل.١٠الديوانية ٩ذي قار ١٢٢نينوى ٤صلاح الدين ١٢الانبار ٢٩المثنى.١- الشفاء: ٦٠٦حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٢٧٤بغداد الكرخ ١٤٣مدينة الطب ١٣النجف ٣٣اربيل .١٥السليمانية ٢دهوك ٨كركوك ٦كربلاء ٩ديالى ٢١البصرة ٢٥ميسان ١٠واسط.١٣ذي قار ٢٥المثنى ٩-الوفيات ٥٨ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ٢٢بغداد الكرخ ٤مدينة الطب ٣السليمانية ٤كركوك.٢البصرة ٣واسط.٣ميسان ٧بابل ١ذي قار ٣الديوانية.٣الأنبار ١المثنى ١صلاح الدين.١مجموع الأصابات : ٢٠٢٠٩مجموع حالات الشفاء : ٨١٢١الراقدين الكلي: ١١٤٨١الراقدين في العناية المركزة: ١٢٨مجموع الوفيات: ٦٠٧دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالاحد ١٤ حزيران ٢٠٢٠

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