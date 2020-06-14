محافظة عراقية تغلق اكبر أقضيتها بعد تفشي الوباء

2020/06/14 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في واسط، يوم الأحد، إغلاق اكبر أقضية المحافظة بسبب تفشي وباء كورونا فيه.

وقال مصدر في الخلية لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على تفشي الوباء في قضاء الحي، قررت خلية الأزمة في محافطة واسط اغلاق مدينة الحي بشكل تام ومنع حركة المركبات والاشخاص وغلق كافة المحال التجارية والأسواق".

كما دعت الخلية الاهالي لـ"عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة القصوى".

ويقدر سكان القضاء بحوالي 280 الف نسمة تقريبا، بمساحة تقدر بألفي كم مربع.

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