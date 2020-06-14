مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: انطلاق اكبر حملة تعفير وتعقيم في مناطق شرقي الرمادي

2020/06/14 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاحد، عن انطلاق اكبر عملية تعفير وتعقيم في مناطق مختلفة شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” حكومة قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي وبالتنسيق مع دائرة بلدية الحبانية والصحة اطلقت اكبر حملة لتعفير وتعقيم المباني الحكومية والمنازل […]

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