رئيس الجمهورية يستنكر هجوم مجموعة مسلحة على قرية كاكائية

2020/06/14 | 18:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استنكر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح هجوم مجموعة مسلحة لها صلة بتنظيم داعش الارهابي وفق ناشطين كاكائيين على قرية دارا الكاكائية.واكد سيادته عبر تغريدة على حسابه في التويتر ان “مثل هذه القوى المجرمة لا زالت تشكل خطراً على البلاد ويتطلب التكاتف من قبل جميع الاجهزة الامنية بما فيها البيشمركة والحشد …

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