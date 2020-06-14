بضعة أعوام ريما: الفصل الحادي عشر/ 4 - دلور ميقري

2020/06/14 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري سعاد، بعقليتها المتحررة، كانت مؤمنة بأن المنزل لا يتسع سوى لزوجة واحدة.



لاحَ أن صالح قد اقتنع بوجهة النظر هذه، ويستعد لإرسال امرأته الأخرى إلى أسرتها، حينَ أجبرته والدته على الذهاب إلى الصالحية لإعادة طليقته مليحة.



هذه الأخيرة، كانت على عكس حواء؛ السمراء غير الجميلة، والخجولة جداً.



فما أسرع أن اصطدمت سعاد مع القادمة الجديدة، المبهرة الحُسن والتي لا تحسب حساباً لما تفعله.



بدأت مليحة أولاً بتحويل ال ......





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