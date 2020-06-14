عقوبات صارمة لإصحاب فئة خاصة من السيارات في كوردستان

2020/06/14 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، السائقين من مغبة استخدام الاصوات والاضواء التحذيرية غير المسموح بها في سياراتهم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه ستتم معاقبة سائق اي سيارة يركّب عليها جهاز الاصوات او الاضواء التحذيرية بانواعها كافة، وشملت العقوبات في مادتها الاولى منع استخدام اجهزة التنبيه الصوتية والضوئية بجميع انواعها (عدا الاجهزة الامنية والجهات المسموح لها من قبل وزارة الداخلية وسيارات النجدة والاسعاف).

وجاء في المادة الثانية من البيان ان اية سيارة تستخدم هذه الاجهزة سيتم حجزها لمدة شهر واحد في مرآب خاص بحجز المركبات في مديرية المرور المختصة.

اما المادة الثالثة فقد نصت على تغريم السيارة المحتجزة بمبلغ مليون دينار تستوفى منها كعقوبة مخالفة مع براءة ذمة كاملة من المخالفات التي كانت مسجلة عليها.

من جهته كتب مدير اعلام مديرية مرور أربيل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، طالعته وكالة شفق نيوز، تضمن مضمون بيان الوزارة من العقوبات التي تطال من يستخدم جهاز اصدار الاصوات والاضواء في سيارته من حجز وغرامة واستيفاء جميع غرامات المخالفات السابقة وابراء الذمة.

واضاف ان الغرامة تشمل مليون دينار لاول مرة ويضاعف المبلغ الى مليوني دينار في حالة تكرارها.





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