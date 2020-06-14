وزير النفط: من أولوياتنا إيقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود

2020/06/14 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، ان أولويات الوزارة إيقاف حرق الغاز وتحسين نوعية الوقود، فيما شدد على أهمية تعظيم الانتاج الوطني من المشتقات النفطية بما يلبي الحاجة المحلية.

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