2020/06/14 | 18:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ووزير الخارجية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).