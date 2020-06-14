سامسونغ تسجل اعلى معدل لسعر هواتفها الذكية

2020/06/14 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت شركة سامسونغ للإلكترونيات أعلى معدل لسعر بيع الهواتف الذكية في ست سنوات في الربع الأول من عام 2020، مدفوعة بالطلب القوي على هواتفها القابلة للطي وهواتفها الذكية الرائدة، وفقًا لما أظهرته بيانات الصناعة اليوم الأحد.وحسب وكالة يونهاب، باعت شركة سامسونغ –أكبر شركات صناعة الهواتف في العالم– هواتفها الذكية بسعر 292 دولارًا […]

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