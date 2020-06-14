“ماكرون” يندد بالتدخل التركي “غير المقبول” في ليبيا

2020/06/14 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نددت الرئاسة الفرنسية بالتدخل التركي “غير المقبول” في ليبيا، موضحة أن هناك سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.وأضافت في بيان اليوم الأحد أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.وقالت فرنسا […]

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