وسط فوضى الجائحة.. دهوك تزف خبراً ساراً

2020/06/14 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الأحد، عن حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا كوفيد-١٩.

وقال مسؤول اعلام صحة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات الاخيرة اثبت شفاء 14 مصابا من فيروس كورونا".

وأعلنت دائرة صحة محافظة دهوك في إقليم كوردستان امس السبت شفاء 8 أشخاص مصابين بفيروس كورونا

وبذلك، يرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 66 شخصا في محافظة دهوك.

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