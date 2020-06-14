اجتماع للرئاسات الثلاث وقيادات الاحزاب لبحث الوضع والاقتصادي وازمة كورونا

2020/06/14 | 18:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف مصدر نيابي، اليوم الاحد، عن اجتماع للرئاسات الثلاث وقيادات الاحزاب لبحث الوضع والسياسي والاقتصادي والصحي.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، انه "هناك اجتماع للرئاسات الثلاث مع قيادات الاحزاب السياسية في قصر السلام ببغداد لبحث الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا واخر المستجدات السياسية".

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