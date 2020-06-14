زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

2020/06/14 | 18:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ أن "الزلزال تم رصده في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوف بولاية بينغول"، مشيرة إلى أن "الهزات الأرضية تم الشعور بها في الولاية المجاورة".وفي غضون ذلك، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الهزة شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدر الزلزال على عمق 5 كيلومترات.

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