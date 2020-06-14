2020/06/14 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصبح مصير مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، موضع شك بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.وقال مصدر رياضي مقرب من الهيئة التطبيعية لـ /المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، فاتحت المدرب كاتانيتش من اجل تمديد عقده لعام اخر”.وأضاف أن “كاتانيتش، ابدى موافقة مبدئية على تجديد عقده، إلا ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الازمة المالية تهدد مصير كاتانيتش مع المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الازمة المالية تهدد مصير كاتانيتش مع المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).