العمل تصدر توضيحاً بعد انتشار مقطع فيديو اشار لحصول اكتظاظ بعدد مراجعي احدى دوائرها رغم خطر كورونا

2020/06/14 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

تنويـه مهم جداً

تعقيباً على ما نشر من فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يبين اكتظاظ المراجعين في قسم الحماية الاجتماعية في الرصافة...تودُّ هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أن تبين أنَّ الزخم الحاصل الذي قُدِّر بأكثر من ٥٠٠ مراجع جاء نتيجة طول مدة حظر التجوال الصحي الخاص بجائحة كورونا.



ورغم تفهُّمنا لمعاناة المستفيدين من الحماية الاجتماعية الا ان الهيئة عملت طوال مدة الحظر وبجهود استثنائية لتأمين اطلاق دفعة الرواتب وقبل موعدها المحدد وذلك للتخفيف عن معاناة الأسر المشمولة.



وان غالبية المراجعين هم شمول جديد، ولغرض اصدار البطاقة الذكية لهم، وان ما حصل في قسم الرصافة هو بسبب ضيق بناية القسم والدوام ٢٥ ٪؜ من الموظفين فقط وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رغم ان الهيئة نبهت مراراً وتكراراً الى ضرورة تنفيذ تعليمات خلية ازمة جائحة كورونا لكن لم يكن هناك الالتزام المطلوب.



واننا نتفهم الموقف وعلى الفور قام نائب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية حسين علي بصحبة عدد من المسؤولين في الهيئة بالذهاب الى القسم المعني وتم اجراء اللازم وانجاز معاملات المراجعين بسرعة كما تم اعفاء رئيس القسم من مهامه وتوجيه عقوبة انضباطية لسوء تصرفه.وإذ تتفهم الهيئة مرة اخرى ظروف المواطنين والوضع الحالي إلا انها تدعوهم الى التعاون مع موظفي الهيئة من اجل سرعة انجاز معاملاتهم وبهذا العدد المحدود من الموظفين ووفقا للتوقيتات التي تضعها أقسام الهيئة وتطبيق اجراءات الوقاية الصحية.

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