رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني

2020/06/14 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لبحث الاوضاع السياسية والأمنية وجائحة كورونا.

وذكرت المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "برهم صالح استقبل في قصر بغداد، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية ومكافحة جائحة كورونا وانعكاستها الاقتصادية"، مشيرا الى ان "الطرفين أكدا على أهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والتنسيق بينهما لضمان الامن ومواجهة فلول داعش الارهابي".

وافاد مصدر سياسي، في وقت سابق من اليوم الاحد (14 حزيران 2020)، بوصول وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الى بغداد لبحث 3 قضايا عالقة بين الإقليم والمركز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا بارزا من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني وصل الى بغداد لإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين ابرزهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي سيجري الوفد اجتماعا معه مساء اليوم".

واضاف أن "الوفد سيبحث عدة قضايا منها المشاكل بين بغداد والاقليم وقضية رواتب الموظفين وقضية الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها".

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي، الاحد (14 حزيران 2020)، بوصول وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني الى بغداد لبحث 3 قضايا عالقة بين الإقليم والمركز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "وفدا بارزا من الاتحاد الوطني الكردستا

بغداد اليوم- بغداد

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