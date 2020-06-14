2020/06/14 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان على اهمية حل الملفات بين الحكومة الاتحادية وإلاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/14 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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