صالح يؤكد أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق

2020/06/14 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن المراحل المتقدمة ال...

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