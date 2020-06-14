تسجيل 58 حالة وفاة جديدة و1259 إصابة اضافية في العراق

2020/06/14 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، و1259 إصابة اضافية، و606 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد في عموم العرا...

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