داعش يستمر في استهداف قرى الكاكائية، سبعة أشخاص ضحايا هجوم ليلة امس

2020/06/14 | 18:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خانقین هاجمت، ليلة امس 2020/6/13 مجموعة مسلحة لم يتم التعرف عليها على قرية دارا الكاكائية وكانت ضحية الهجوم عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.في هجوم المجموعة التي من المتوقع ان تكون تابعة لتنظيم داعش الارهابي لقي سبعة اشخاص حتفهم وهم سيد صفاء عبدالله الكاكائي، سيد شهاب بشة الكاكائي، غسان عزيز الكاكائي، …

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